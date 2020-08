VG: Coronarammet kan ha blitt smittet på annet hurtigruteskip

I en intern epost sendt fra Folkehelseinstituttet (FHI), som VG har fått tilgang til, åpner de for at én av de coronarammede kan ha blitt smittet på et annet skip.

«Ut fra smittesporingen er det ikke klart hvor og når pasienten er smittet, men gitt inkubasjonstiden er det sannsynlig at smitten har skjedd enten på Trollfjord eller på Roald Amundsen», heter det i eposten, som avisa siterer fra.

Om bord i noen timer

Personen det gjelder reiste til Tromsø med hurtigruteskipet Trollfjord, hvor han eller hun var om bord i noen timer, før vedkommende reiste videre med ekspedisjonsskipet Roald Amundsen til Svalbard.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune, hvor den coronasmittede personen bor, bekrefter til avisa at vedkommende var om bord på to ulike hurtigruteskip, og at det ikke er klart når personen ble smittet.

– Ingen opplysninger om andre smittede

Pressevakt Øyvind Knoph i Hurtigruten skriver i en mail til NTB at rederiet senest mandag vært i kontakt med Folkehelseinstiuttet, som bekrefter at det fra deres side ikke ble gitt råd om å informere passasjerer på andre skip enn MS Roald Amundsen om dette smittetilfellet.

– Det er fordi de anser det som svært lite sannsynlig at smittekilden er et annet sted enn MS Roald Amundsen, sier han.

– Det er nå 17 dager siden denne gjesten forlot MS Trollfjord. Vi har ingen opplysninger eller indikasjoner på at andre passasjerer eller mannskap som var om bord på reisen, har symptomer på eller fått påvist covid-19, sier Knoph videre.

Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent v Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.