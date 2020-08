Hans Geelmuyden går av som toppsjef

Hans Geelmuyden slutter som toppsjef i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, men fortsetter som styreleder. Karne Lykkebo (38) blir ny konsernsjef.

Det bekrefter han overfor Dagens Næringsliv. Geelmuyden eier 95 prosent av kommunikasjonsbyrået som han startet i 1989.

– Karne har ledet en vellykket turn-around ved det danske kontoret de to siste årene. Hun har også gått i bresjen for å utvikle Geelmuyden Kiese til å bli et skandinavisk samfunnsbyrå. Derfor var det naturlig å be henne ta stafettpinnen videre, sier han i en pressemelding.

I juni kom 63-åringen i fokus da han uttalte til Kampanje at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK». Det resulterte i at Ikea Norge og LO brøt med selskapet. I ettertid beklaget han uttalelsen.

– Debatten om mangfold og integrering i Norge i juni i år har fremskyndet beslutningen om å slippe til yngre krefter. Står du stille, blir du skutt, sier Geelmuyden.

Marit Høvik Hartmann blir ny managing partner i Norge.