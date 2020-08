Tre nye coronasmittede bekreftet i Moss

Alle tre tilfellene er en del av smitteklyngen hvor to personer fikk påvist smitte fredag, opplyste kommuneoverlege Krogshus på en pressekonferanse mandag.

Til sammen er dermed fem personer smittet i denne klyngen. Det dreier seg om to voksne og tre barn under tolv år. Smittekilden er foreløpig ukjent, og kommunen jobber nå med å få oversikt over smitten.

Per mandag er 15 personer testet og i karantene i Moss. Det siste døgnet er det gjennomført 58 coronaprøver, som det ventes svar på senere mandag, ifølge Krogshus.

Til sammen har 133 personer fra Moss fått påvist coronasmitte siden utbruddet kom til Norge.

Siden midten av juli har det oppstått fire ulike smitteklynger i Moss. De to første omfatter til sammen åtte tilfeller og er knyttet til utenlandsreiser til grønne land.

– Det ser ut til at disse utbruddene er stanset, sa kommuneoverlegen.

Den største smitteklyngen knytter seg til en bryllupsfest der 18 personer fra Moss ble coronasmittet. Saken har forgreninger til flere kommuner, som Fredrikstad, Sarpsborg, Vestby, Lillestrøm, Asker og Oslo.

Per mandag var det ingen flere smittede knyttet til arrangementet i noen av kommunene. Totalt er 26 personer blitt smittet i forbindelse med selskapet.