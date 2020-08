Mann døde etter svømmetur i Bymarka i Trondheim

En mann mistet livet etter at han ble hentet livløs opp av Theisendammen i Bymarka i Trondheim rett etter midnatt natt til søndag.

Nødetatene rykket ut etter at flere vitner observerte mannen forsvinne under vann. Meldingen kom inn til nødetatene rundt klokken 23.45 lørdag kveld. Omkring 20 minutter senere ble mannen reddet opp av vannet og etterhvert sendt til sykehus, der han senere ble erklært død.

9.253 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var registrert 9.253 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til søndag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 13 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 45 tilfeller.

Fredag var fire koronapasienter innlagt på sykehus her i landet, to færre enn dagen før. I alt 256 koronasmittede i Norge er døde.

Vil avholde Republikanernes landsmøte uten medier til stede

Det republikanske partiet i USA opplyser at det ikke vil ha mediene til stede når det skal stemmes over å nominere Donald Trump som partiets presidentkandidat på partiets landsmøte i Charlotte i slutten av august.

Vanligvis er landsmøtene noe partiene ønsker mest mulig blest og omtale rundt for å tiltrekke seg mulige velgere. Dersom beslutningen blir stående vil det være første gang i moderne historie at partiets landsmøte vil foregå uten at pressen er til stede.

Minst 80 døde av forgiftet alkohol i India

Minst 80 personer har de siste dagene mistet livet etter at de har drukket ulovlig, forgiftet alkohol i den indiske delstaten Punjab. I alt 25 personer er pågrepet etter at mennesker i tre distrikter i delstaten er døde av den forgiftede spriten.

Pågripelsene skjedde etter at delstatens politisjef Amarinder Singh fredag beordret en spesialetterforskning av de mange dødsfallene.

Branner har rammet 17.000 mål i California

Flere hundre brannmenn med helikoptre og brannfly kjemper for å få kontroll over en skogbrann i Riverside County øst for Los Angeles. Nesten 8.000 mennesker er evakuert, opplyser lokale medier.

Lørdag var nesten 17.000 mål svidd av som følge av brannene i Riverside County. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen som oppsto fredag under hetebølgen som har rammet området.