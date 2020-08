Enebolig brant ned på Gjerdrum

– Nødetatene fikk melding om brannen klokken 3.04. Slokkearbeidet er i gang, men det spørs om boligen kan reddes. Den er allerede overtent, forteller operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at det ikke er registrert noen bosatt på adressen, men at de likevel ikke helt kan utelukke at det bodde noen der.

Ved 6-tiden søndag morgen opplyser politiet at huset har brent helt ned. Det er uvisst hva som har forårsaket brannen.