Hurtigruten-sjefen sier rederiet har fulgt reglene

Direktøren forteller om et svært travelt døgn for Hurtigruten, og at de trenger mer tid før de vil gå ut med mange av detaljene rundt smitteutbruddet på KMN Roald Amundsen.

– Det er en situasjon som har oppstått, som vi er veldig lei oss for. Det at så mange av våre besetningsmedlemmer på skipet har påvist coronasmitte er selvfølgelig noe vi gjerne skulle unngått.

– Når situasjonen likevel har oppstått, er vår hovedoppgave nå å ta vare på besetningsmedlemmene og gjestene, samt samarbeide med nasjonale og lokale helsemyndigheter, sier Skjeldam.

Vil organisere hjemreise



Skjeldam sier de jobber på spreng for å finne en løsning for skipsgjestene som er strandet i karantene i Tromsø.

– Vi jobber for å komme med en løsning for å få bringe disse gjestene hjem, slik at de kan gjennomføre karantene hjemme. Vi håper det kan la seg gjøre i løpet av dagen eller morgendagen, forteller Skjeldam til NTB.

Direktøren vil ikke si noe om de koronafaste Hurtigruten-gjestene nå vil få kompensasjon, men forsikrer om at selskapet vil dekke kostnader ved hjemtransport.

Tar selvkritikk

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam snakker med pressen i forbindelse med coronautbrudd på Hurtigrutes ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Hurtigruten-direktøren sier de fulgte opp varslet om en smittet passasjer ved den første seilasen.

– Etter å ha testet følget til vedkommende, samt rådført seg med egen lege om bord, vurderte vi det til at det ikke var nødvendig å varsle de andre passasjerene, sier Skjeldam, før han vedkjenner:

– Det er lett å se tilbake og si at basert på det vi vet i dag, så ville vi ha håndtert den situasjonen annerledes.

Skjeldam forteller om et grundig system for å følge opp og vurdere smittesituasjonen med møtevirksomhet flere ganger om dagen.

– Det er naturlig at det er flere i selskapet som har vært involvert i beslutningstakingen, men jeg ønsker ikke å gå inn på våre interne beslutningsprosesser på det nåværende tidspunkt.

Frykter ikke brudd på smittevernloven

Konsernsjefen frykter ikke at Hurtigruten nå kan bli anmeldt for brudd på smittevernloven.

– Vi har forholdt oss til alle nasjonale og internasjonale regler, og vi som selskap har innført mange flere retningslinjer som vi er pålagt å gjøre, sier konsernsjefen.

Skjeldam presiserer at de vil bruke tiden fremover til å lete etter smitteårsaken på båten, samt forsikre seg om at gjestene kan føle seg trygge på Hurtigruten.

– Vi vil selvfølgelig evaluere hvordan dette kan ha oppstått, og hvordan vi kan endre prosedyrene våre for å være enda mer sikker for å stå imot covid-19, sier Skjeldam, før han videre forsikrer:

– Vi forsøker nå å finne årsaken til at vi har fått smitte, til tross for at vi har strenge retningslinjer om bord i alle våre skip.