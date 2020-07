Lørenskog-drapene: Forsvarer ber om full psykiatrisk undersøkelse av moren

Advokat Gunhild Lærum har fredag mottatt rapporten fra den prejudisielle observasjonen av kvinnen, melder Romerikes Blad.

– Rapporten konkluderer med at det bør gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Dette vil jeg be Nedre Romerike tingrett om. Vi arbeider med denne saken nå, sier advokaten til avisen.

En rettspsykiatrisk undersøkelse er omfattende. Da vil normalt to spesialister sammen vurdere personens psykiske tilstand over tid.

Den drapssiktede moren har fortsatt ikke blitt avhørt på grunn av hennes tilstand. Advokaten sier at målet er å gjennomføre et avhør neste uke.

De to barna ble funnet døde søndag 19. juli da brannvesenet rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune. Brannmannskapene fant den 35 år gamle kvinnen kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten. Politiet har ikke gått ut med dødsårsaken.