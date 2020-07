Bompengepartiet vil ha bort sparkesyklene i Oslo

For tiden er det mer enn 10.000 sparkesykler i Oslos gater. Nylig ble det satt ut 2.000 nye elektriske sykler.

Nå er Bompengepartiet lei. De vil at kommunen skal si nei til at sparkesyklene kan få parkere på kommunale veier og fortau. De ber kommunen fjerne ulovlig parkerte sykler, og de vil innføre et totalforbud mot elektriske sparkesykler i gågater og parker, skriver Dagsavisen.

– Vi mener man må stoppe dette nå. Elsparkesyklene er innført uten noen politiske prosesser eller godkjenning, de bare dukket opp. Nå må vi fjerne syklene og eventuelt gjeninnføre dem seinere hvis det finnes politisk vilje til det, sier Bjørn Revil til Dagsavisen.

Miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, mener også at det er på høy tid å få regulert sparkesykkelbransjen. Han advarte allerede i mars i fjor mot at leverandørene fikk et fullstendig frislipp. Problemet, sier Halse, er at kommunen ikke får lov.

– Vi føler oss bastet og bundet på begge hender. Lovverket stanser oss fra å gjøre alt vi har lyst til å gjøre. Bystyret kan ikke vedta noe som er mot norsk lov, sier Halse.