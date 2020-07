Lederflukt fra Go-Ahead: Halve ledergruppen sluttet

Oppsigelsene kommer knappe åtte måneder etter at det britiske togselskapet overtok trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Selskapet ønsker ikke å begrunne oppsigelsene, skriver E24.

Sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt Kristin Monstad, service- og kompetansesjef Ove Jakobsen, økonomisjef Kristoffer Jakobsen og kommersiell sjef Charlotte Malling har siden nyttår takket for seg. De to siste jobber på oppsigelse ut september.

Avskjedene bekreftes av HR-sjef Hege Juul-Bruheim i Go-Ahead, som opplyser at verken kommunikasjonssjefen eller service- og kompetansesjefen vil bli erstattet.

– Etter hvert som vi har beveget oss over i drift, har vi valgt å redusere ledergruppen vår. Disse rollene er derfor ikke erstattet, sier Juul-Bruheim.

– Noen slutter, andre begynner. Slik er arbeidslivet og det lever vi helt greit med, sier hun.