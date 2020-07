Tidligere Frp-politiker tiltalt for grove trusler med våpen

Påtalemyndigheten mener han spilte «russisk rulett» med sin tidligere samboer og trakk av fem ganger, skriver Nettavisen.

Keshvari ble pågrepet i sitt daværende hjem i Rælingen i Akershus i februar 2019, og det ble gjort beslag av våpen i den forbindelse. Påtaleavsnittsleder Bente Gerner sier et lydopptak fra kvelden er ett av flere bevis i saken.

Kvinnen har forklart at hun var livredd. Hennes bistandsadvokat, Marte Svarstad Brodtkorb, sier at saken er alvorlig, og at det er en stor påkjenning for hennes klient å vente på utfallet.

– Min klient ser fram til å kunne legge saken bak seg, men er innforstått med at det blir tøft å møte i retten med den offentligheten det blir, sier Brodtkorb til Nettavisen.

Keshvari er i tillegg tiltalt for brudd på besøksforbud mot kvinnen, for å ha truet henne og for å ha motarbeidet aktører i rettsvesenet. Det siste punktet er det mest alvorlige i tiltalen og har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Påtalemyndigheten mener Keshvari ba kvinnen trekke vitneforklaringen sin, og sa at hun ikke ville gå ustraffet.

– Min klient nekter straffskyld etter tiltalen som er tatt ut, men ser fram til at saken kan avsluttes, og at han får renvasket seg i retten, sier forsvarer John Christian Elden.