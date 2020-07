Fisker er savnet i Divielva – eiendeler er funnet

Fiskeren skal ha dratt for å fiske i 6-tiden torsdag morgen. Funnet av eiendeler gjør at politiet er bekymret for hans ve og vel. Mannen ble meldt savnet klokka 13.42 torsdag ettermiddag.

– Det er en mann i 50-årene, sier operasjonsleder Christian Andreassen i Troms politidistrikt til NTB.

Strømmen i elva beskrives som stri.

Politiet ankom stedet omkring klokka 14.30. I tillegg til nødetatene er Røde Kors, Forsvaret og en luftambulanse fra Norsk Folkehjelp på stedet.