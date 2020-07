Strålende helgevær og uvanlig temperaturfenomen i Nord

Det ligger an til å bli fint vær over store deler av hele Norge fram mot helgen. Særlig østlendingene vil merke overgangen til varmere temperaturer.

– I Nord har det allerede vært over 20 grader denne uken, mens på Østlandet og ellers i Sør-Norge vil man utover dagen merke en sterk temperaturstigning sammenliknet med hvordan været har vært ellers i uka, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Flotte fjellturtemperaturer

Selv med temperaturer på over 20 grader tviler meteorologen på at det blir badetemperatur. Likevel mener han det at både fredag og lørdag kan bli gode dager til fjellturer i både nord og sør.

– Stabile værforhold og lite vind gjør dette til en perfekt helg på fjellet. Fram til søndag kan man få fine temperaturer og sommeropplevelser over nesten hele landet.

Særlig i Nordland kan man derimot oppleve lokal tåke. Her kan man få med seg spektakulære naturmotiver, om man greier å komme seg litt opp i høyden.

– Når varmt vær møter kaldt hav i Nord, kan man få lokal tåke noen steder i Nord, men det er vanskelig å si akkurat hvor og når. Kommer man seg over tåka, skinner likevel sola godt for turgåere i fjellet.

Fortsatt ustabilt i august

Statsmeteorologen tror likevel ikke det varme sommerværet har kommet for å bli.

– Det er nok mer et lite blaff. For Sør-Norge sin del er situasjonen i atmosfæren ganske lik i starten av august som i juli. Det vil bli en del skiftende vær, men trolig blir søndagen våt for de fleste, advarer Løvdahl.

Selv om været ikke har vært all verden å snakke om i juli, sier meteorologen at det mest oppsiktsvekkende er at målestasjonen i Pasvik i Finnmark registrerte høyeste målte nasjonale temperatur med sine 27,4 grader i juli.

– Det er jo underlig, og de varme temperaturene i Finnmark og flere dager med rekordvarme på Spitsbergen kan kobles til globale klimaendringene, sier Løvdahl.

– Forskning viser at hetebølgen i Sibir i 2020, som igjen har gitt varme i Nord-Norge, ikke hadde vært mulig uten menneskeskapte klimaendringer. Byen Verkhojansk målte for eksempel rekordhøye 38 grader i juni. Det er faresignal, advarer statsmeteorologen.