To nye smittetilfeller i Moss

Per torsdag 30. juli er totalt 128 personer smittet av coronaviruset i Moss kommune, en økning på to tilfeller fra onsdagen.

Det melder kommunen på sine egne sider.

Onsdag ventet kommunen fortsatt på svar på prøver tatt døgnet i forveien, og kunne derfor ikke rapportere om noen nye smittetilfeller den dagen, skriver Dagsavisen.

Klokken 13.00 vil kommunen avholde pressekonferanse om situasjonen.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus mener den store økningen i antall smittede i Moss kobles til tre såkalte smitteklynger, hvorav to av de er knyttet til reise til «grønne» land.

Den siste klyngen knyttes til et bryllup der det har vært private selskaper i Oslo og Sarpsborg i perioden 19. juli til 26. juli.

– Vi har ikke komplett gjesteliste over de ulike selskapene i forbindelse med bryllupet. På den første listen vi fikk, som gjaldt det første selskapet, sto det 25 navn. Det har vært flere gjester til stede. Så ved hjelp av å ringe til alle som er på listen, vil vi få oversikt, sa Krogshus til VG onsdag.

I kommunen arbeides det fremdeles med smittesporing. Krogshus opplyste onsdag at kommunen ikke har fått svar på 190 prøver som er tatt de to siste døgnene.

– Vi ser at testkapasiteten ikke var god nok, men det har jeg fått bekreftet fra sykehuset i dag at de har fått løst. Vi regner det som sikkert at vi får svar på prøvene i løpet av dagen. Vi er avhengige av god testkapasitet fremover, sa han til TV 2.