Tall for Tysland økonomi Tyske BNP-tall for andre kvartal legges fram

Koronapandemien har ført krise i den tyske økonomien. Omfanget av den økonomiske nedgangen blir klart når tallene for landets økonomiske utvikling, blant annet BNP for andre kvartal, sysselsettingstall for juli og inflasjonstall legges fram torsdag.

Økonomer har spådd en kollaps på rundt 9 prosent i perioden april til juni sammenlignet med første kvartal i år, melder nyhetsbyrået DPA.

John Lewis gravlegges

Borgerrettsforkjemperen og kongressrepresentanten John Lewis gravlegges i en privat seremoni i baptistkirken Ebenezer i Atlanta i Georgia. Han døde 17. juli 80 år gammel.

Tidligere president Barack Obama er ventet å holde en tale i begravelsen, og også Bill Clinton og George W. Bush er blant gjestene, melder CNN.

Portforbud i Irak

Et portforbud som skal hindre koronasmitte, trer i kraft i Irak. Nedstengningen vil gjelde i hele landet og vare i ti dager, opplyser det statlige nyhetsbyrået INA.

Forbudet vil gjelde under den religiøse høytiden id al-adha, som begynner torsdag 30. juli og varer til mandag 3. august. Irak har så langt 118.300 bekreftede smittetilfeller og 4.603 dødsfall knyttet til koronapandemien.

Ny riksvei mellom Løten og Elverum åpnes

Den nye riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum i Innlandet åpnes av statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet

Åpningen skjer på veien mellom Myklegard/Esso og nye Ånestad kontrollstasjon i Ånestadkrysset i Løten