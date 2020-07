Tre pågrepet for omfattende butikktyverier i bergensområdet

Fungerende lensmann Sven Erik Midthjell ved Askøy og Øygarden lensmannskontor forteller til Bergens Tidende at vektere ved Sartor storsenter på Sotra satte politiet på sporet. På senteret ble en mann og en kvinne i 30-årene tirsdag kveld tatt for tyverier fra tre butikker.

I forbindelse med pågripelsen ble to boliger i Bergen gjennomsøkt, og der er det funnet 47 søppelsekker med det politiet mener er stjålne butikkvarer. I en av boligene ble også en tredje mistenkt, en mann i 40-årene pågrepet.

Politiet mener de beslaglagte varene er tatt fra butikker i Bergen og omegn.

– Vi jobber nå med å få oversikt over tyvegodset og hvor det stammer fra. Vi snakker verdier for over 100.000 kroner og sikkert mer enn det. Vi vet ikke hvor lenge dette har pågått.

To av de pågrepne er ifølge Midthjell tidligere ukjente for politiet. To av de pågrepne er norske statsborgere, den tredje utenlandsk.