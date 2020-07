Brasil åpner for innreise

Brasil gjenåpnet onsdag grensene for utlendinger som kommet med fly i håp om å berge en lammet turistindustri. Samtidig stiger tallet på koronarelaterte dødsfall til over 90.000 i landet.

Myndighetene forlenget innreiseforbudet som gjelder for dem som ankommer landet via land eller sjø med 30 nye dager, men sier samtidig at restriksjonen ikke lenger gjelder for utlendinger som kommer med fly.

Hvalen Hvaldimir reddet ut av Målselva i Troms

Viltnemnda klarte rundt klokken 1.15 natt til torsdag å lokke hvalen Hvaldimir ut av i Målselva i Troms. Onsdag kveld forvillet den hvite hvalen seg opp elva.

– Han holdt seg i midten av elva, men det er noen sandbanker der og på grunn av lav vannstand fryktet man at han skulle sette seg fast, forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB.

22 flere koronatilfeller det siste døgnet

Det var registrert 9.172 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til torsdag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 22 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 40 tilfeller.

Ny smitterekord i australsk delstat

I delstaten Victoria i Australia er det registrert 723 nye smittetilfeller og 13 dødsfall knyttet til koronaviruset det siste døgnet.

Det er de høyeste daglige smittetallene og dødstallene som er registrert i Australia, skriver The Sydney Morning Herald. Totalt er 15.582 mennesker smittet og 176 har dødd som følge av virusutbruddet i Australia.

Trump-alliert og munnbindmotstander smittet av koronavirus

Republikaneren Louie Gohmert fra Texas som har blitt kritisert for å ikke bruke munnbind når han er i Kongressen, har testet positivt for koronasmitte.

I en video på Twitter sier den republikanske kongressrepresentanten Gohmert at han «visstnok har Wuhan-viruset», skriver New York Daily News. Han sier han ikke har symptomer og forventer å bli immun etter å ha isolert seg i ti dager.