Installering av liggestoler i norske tog står i stampe

I et innspill om anskaffelse av kjøretøy til Jernbanedirektoratet skriver Norske tog AS at det er «begrenset interesse fra operatørenes side til å bekoste oppgraderinger av kjøretøyene de leier», melder Aftenposten.

Passasjertogene som trafikkerer skinnene her i landet, er eid av Norske tog AS, som er eid av Samferdselsdepartementet. Det er de som leier ut tog til operatører som Vy, Go-Ahead og SJ.

Øystein Risan, daglig leder i Norske tog AS sier økonomi kan være en viktig faktor i vurderingen.

– En ombygget vogn til liggestoler vil gå fra å ha cirka 60 seter til å ha cirka 30 seter. Operatøren må dermed kunne selge stolen til en vesentlig høyere pris for å opprettholde inntekten på denne vognen, sier Risan til Aftenposten.

Norske tog har i første omgang planlagt å bygge om fem vogner som skal gå på Bergensbanen og Sørlandsbanen, men bare om operatørene liker løsningen Norske tog har forhandlet fram. Operatørene må betale med penger de har fått via statsbudsjettet.