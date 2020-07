Det brygger opp til listestrid i Venstre

Breivik er sittende stortingsrepresentant fra Hordaland og nestleder i partiet. Rotevatn var førstekandidat for Sogn og Fjordane i forrige valg og er kandidat til å bli partileder. Da er plassen i Sogn og Fjordane for usikker, skriver Bergens Tidende.

Avisen har vært i kontakt med både Rotevatn og Breivik, men ingen av dem ønsker å si hva de vil svare. Allerede neste uke møtes nominasjonskomiteen som skal foreslå Venstres valgliste for Hordaland valgdistrikt.

Ane Breivik, leder i Bergen Venstre, bekrefter at både Rotevatn og Breivik er blant dem som er spilt inn av lokallaget.

– Jeg mener det er et felles ansvar i Venstre å sørge for at de som bekler verv i ledertrioen har mulighet til å fungere som heltidspolitiker på nasjonalt plan. Den innstillingen bør være avgjørende for hvem som topper listen i Hordaland, siden det er en av de sikreste valgkretsene Venstre har når det gjelder direktemandat, sier hun.