WHO-sjefen får Brobyggerprisen

– Juryen har spesielt lagt merke til den konkrete, verdifulle og målrettede kamp som Tedros Adhanom Ghebreyesus fører for at alle skal ha rett til gode helsetjenester. Han viser gjennom sitt lederskap hva menneskerettigheter og likestilling handler om i praksis. Tedros Adhanom Ghebreyesus motiverer hele verden til å kjempe mot Covid-19 og Ebola via vitenskapelig og faktabasert arbeid, heter det i juryens begrunnelse.

Også friidrettsutøver Ezinne Okparaebo tildeles brobyggerpris i år, for «sin verdifulle og målrettede kamp for å bekjempe rasisme i idretten og motivere flere minoritetskvinner og barn til å satse på idretten».

Brobyggerprisen deles ut av 14. august-komiteen i forbindelse med Pakistans nasjonaldag.

Leo Ajkic ble tildelt Brobyggerprisen 2019. Den har tidligere blitt tildelt blant andre kong Harald, statsminister Erna Solberg, tidligere biskop Ole Kvarme, skuespiller Angelina Jolie, tidligere fredsprisvinner Malala Yousafzai og Skam-stjerne Iman Meskini.

Prisene vil overrekkes 22. september på Grand Hotel.