Aavitsland tror det vil komme flere lokale coronautbrudd

– Vi kommer til å få lokale utbrudd som vi har sett i Moss, det kommer til å gjenta seg i flere kommuner. Men en ny nasjonal bølge over hele landet, tror jeg vi klarer å unngå, sier overlegen til NRK.

I Moss er det registrert 24 smittetilfeller i et lokalt utbrudd de siste dagene. Flere av smittetilfellene kan spores tilbake til et privat selskap, som ikke fant sted i Moss.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at folk slapper litt for mye av og at utbruddet i Moss kunne ha vært langt mindre dersom smittevernråd hadde blitt fulgt.

– Hvis alle involverte hadde fulgt smittevernrådene som de skulle, ville det ikke vært mange titalls smittetilfeller. Det ville vært to eller tre, sier han til kanalen.