Ransalarm på apotek i Haugesund

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 11.40 og sendte en patrulje til stedet.

Ingen av de ansatte er kommet til skade, men de opplevde situasjonen som truende.

Tidligere tirsdag ble en mann pågrepet og anmeldt for hatkriminalitet, etter å ha ropt truende og rasistiske ytringer på et apotek i Farsund. Også her ble ransalarmen utløst, og politiet fikk raskt kontroll på mannen. Mannen er også anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann.