Nationen tjener penger – fem år på rad med opplagsvekst

Mens mediebransjen sliter er det er gode penger i å produsere nyheter for Norges landbruksnæring. I fjor omsatte Nationen for 76,2 millioner kroner, opp fra 74,9 millioner kroner året før. Eierne satt igjen med et overskudd på vel 5,3 millioner kroner som er snaut 50.000 mer enn året før., skriver Finansavisen.

I årsrapporten skriver styret i Nationen at opplagsveksten var på 8 prosent i fjor, mens opplagsinntektene økte med 5,3 prosent til 15.309, hvor veksten både kom fra papir- og digitale abonnementer. Det er femte år på rad med økte opplagstall.

Annonseinntektene var opp 6,3 prosent i fjor, men produksjonstilskuddet endte på 21,9 millioner kroner. Til sammenligning mottok Nationen 23,3 millioner kroner i støtte i 2018.

Nationen er 100 prosent eid av Tun Media, hvor Tine SA, Norges Bondelag, Nortura, Felleskjøpet Agri og Landkreditt er største aksjonærer