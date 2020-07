Det hvite hus går til demokratene for ny korona-pakke

Republikanerne i det amerikanske senatet la mandag fram sitt forslag til en ny korona-krisepakke. Men etter at flere republikanere har varslet at de ikke støtter pakken, har Det hvite hus innledet forhandlinger med demokratene.

Republikanerne foreslår å bruke over 1.000 milliarder dollar, men vil samtidig kutte i flere støtteordninger.

Åtte kyr drept da høyspentledning falt ned i Valdres

En høyspentledning falt ned i Valdres i Nord-Aurdal kommune mandag. Det tok livet av åtte kyr som ble funnet samlet, med uisolert strømkabel i sikksakk mellom seg. Kyra, fem kviger, en kalv og to voksne kyr, gikk i utmark et stykke fra resten av flokken da ledningen falt ned.

– Hva er oddsen for å være akkurat under der når en høyspentledning falt ned? sier bonde Knut Roar Aaberg til avisa Valdres.

Klopp ble årets trener

Liverpools suksessmanager Jürgen Klopp ble sent mandag kåret til årets trener i engelsk fotball av sine kolleger i ligasystemet. Trenere i alle Englands ligaer deltok i avstemningen. Klopp ledet Liverpool til et suverent ligagull, det første på 30 år.

Barr forsvarer bruken av føderale styrker

USAs justisminister William Barr vil forsvare bruken av føderale sikkerhetsstyrker i Portland og Washington når han tirsdag forklarer seg for Kongressen. Ordførere i seks byer har bedt Kongressen gjøre det ulovlig for Trump-administrasjonen å sende føderale sikkerhetsstyrker til byer som ikke vil ha dem.

Kim hyller atomvåpnene

Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un sier i en tale i forbindelse med 67-årsdagen for den koreanske krigen, at det aldri mer vil bli krig i Nord-Korea. Det takker han landets atomvåpen for. – Takket være vår pålitelige og effektive selvforsvars og avskrekkende atomvåpen, vil det ikke igjen bli krig og vårt lands sikkerhet og framtid er garantert for evig, sier han.