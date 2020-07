Politiet mener nattevakt på hospits var sentral da dobbeltdrap ble begått i Bergen

Politiet mener nattevakten som skulle holde vakt på hospitset i Møllendalsveien 19 i Bergen i januar selv var delaktig i dobbeltdrapet på en mann og en kvinne ved at han åpnet en dør og skaffet utstyr som den hovedsiktede 57-åringen i saken skal ha benyttet, skriver Bergens Tidende.

Sitter i varetekt

Nattevakten er polsk og leide seg selv ut til hospitset gjennom et enkeltmannsforetak. Fordi politiet mener det er grunn til å frykte at han vil forlate landet dersom han blir løslatt, sitter 33-åringen fremdeles i varetekt. Domstolen gjengir forhold som innebærer at mannen rettslig sett har medvirket til drapene, men ifølge forsvareren, advokat Erik Ulvesæter, gir ikke kjennelsene det riktige bildet av hva som har skjedd.

– Han benekter å ha medvirket til drapene på noen som helst slags måte. Bevisbildet er mye mer komplisert enn slik det framstår i disse kjennelsene, sier Ulvesæter.

Funnet med stikkskader

Overvåkingsanlegget på hospitset var også blitt koblet ut på tiden da drapene skjedde, og siden er også en harddisk med overvåkingsmateriale blitt borte.

Det var en 43 år gammel mann og en 29 år gammel kvinne politiet mener ble drept inne på hospitset på den aktuelle dagen. Begge ble funnet døde, med omfattende stikkskader fra flere våpen, sammen med blodige gjenstander ved Osavatnet i Bergen. Begge er kjent for politiet fra før. Politiets teori er at de to ble drept på hospitset i Møllendalsveien og fraktet til Osavatnet i bil.

I alt er fem menn, tre i 30-årene, 57-åringen og en 22-åring, er siktet for drap eller medvirkning til drap.