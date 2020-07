Tidligere Brann-trener fikk sparken i AIK

Aslak Fonn Witrys avgjørende mål da Djurgården slo AIK søndag var nok. Treneren som rykket ned med Brann i 2015 før han fikk sparken i bergensklubben, er ferdig i AIK etter fire år i Stockholm.

Det melder klubben på sitt nettsted mandag.

– AIK Fotboll har i dag besluttet at Rikard Norling forlater sin rolle som hovedtrener for klubbens herrelag.

Norling var også trener for laget mellom 2005 og 2008 og tok over stockholmsklubben for annen gang i 2016.

Nå er laget er nummer tolv på tabellen med tolv poeng, langt unna gullkampen det har vært en del av de siste sesongene.

I 2018 gikk Norlings menn hele veien til topps, mens i 2019 endte laget på 4.-plass, kun fire poeng bak serievinner og rival Djurgården.

Etter elleve kamper laget hele tolv poeng bak serieleder Norrköping.