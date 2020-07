Brannvesenet advarer: Hold dette rent, ellers kan det bli brann

Søndag kveld ble det meldt om brann i en bolig i Horten søndag kveld, og nødetatene rykket ut. Politiet informerte brannmannskapet om at det dreide seg om brann i en kjele på komfyren.

Det brant i en kjele på komfyren i Horten. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Da vi kom fram var brannen slukket. Kjelen var tørrkokt, men flammene hadde også påført ventilatoren skader. Derfor demonterte vi den, for å forsikre oss om at det ikke brant oppover i ventilasjonskanalen, skriver vakthavende brannsjef Andrew C. Wright på Facebook.

Røyken fra brannen hadde spredd seg til etasjen over, og beboerne måtte oppholde seg ute av leilighetene sine mens brannvesenet luftet ut røyken med vifter.

– Generelt viser denne brannen med all tydelighet hvor viktig det er å holde gitteret i kjøkkenventilatoren så rent som mulig. Er det stor ansamling med fett der kan det raskt bli en større brann, ofte med spredning der ventilasjonsrøret går gjennom vegg eller etasjeskillet, advarer brannsjefen.

Ifølge statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er den hyppigste årsaken til brannstart mat eller gjenstander på/i komfyr.