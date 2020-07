Kunsten fra Y-blokka er løsnet fra veggen

Mannskapet som skal fjerne kunstverkene av Pablo Picasso og Carl Nesjar, rigget seg til mandag formiddag med kraftige maskiner og et eget spesialkjøretøy for å frakte vekk de tunge betongveggene.

Statsbygg har bygget stålkonstruksjoner rundt begge kunstverkene for å gjøre det mulig å flytte på dem. «Fiskerne», som er del av fasaden på bygget og vender ut mot gata, veier 250 tonn, inkludert stålrammen. «Måken», som er sandblåst inn i veggen i foajeen, veier «bare» 60 tonn.

– Det går sakte, og hele flyttingen kommer til å ta lang tid, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg, som var på stedet, til NTB mandag ettermiddag.

– Som å se maling tørke

– Forhåpentligvis går alt som planlagt, og da blir det som å se maling tørke å bivåne flyttingen, forklarer Weiby.

De to kunstverkene er allerede løsnet fra resten av bygningskroppen de hang fast i og vil i løpet av de neste dagene bli senket ned og bort ved hjelp av spesielle transporttraller. Statsbygg har engasjert et bredt lag av ekspertise for å sikre at kunstverkene ikke skal ta skade under flyttingen. Ingen faser av den flere dager lange operasjonen er overlatt til tilfeldighetene.

– Dette er komplisert, men veldig godt forberedt, kalkulert og estimert på alle mulige måter, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB mandag.

Mest «action» tirsdag

Hele prosessen med å rive Y-blokka, inkludert flyttingen av de to kunstverkene, har en prislapp på 59 millioner, opplyser Statsbygg.

«Fiskerne» står på spesielle jekker, brukt i oljeindustrien, og vil i løpet av mandag og tirsdag bli senket ned på en tralle med 24 hjul og rulles ut av byggeplassen. «Måken» skal trilles ut av Y-blokka på skinner før også den skal opp en tilsvarende tralle. Begge skal oppbevares like i nærheten for deretter å bli innpasset i det nye regjeringskvartalet som skal bygges.

Planen er at arbeidet med å fjerne kunstverkene skal fullføres i løpet av uken. Den største og mest synlige enkeltoperasjonen er planlagt å skje tirsdag når «Fiskerne» skal senkes det siste stykket ned mot bakken.

Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt til tross for klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten