To til sykehus etter alvorlig trafikkulykke på Hadeland

Den tredje personen er kjørt til legevakten, skriver politiet på Twitter. De involverte er en mann i 20-årene, en mann i 50-årene og en kvinne i 50-årene. Ingen av dem er hjemmehørende i området.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 13.52 søndag ettermiddag.

Det er snakk om en møteulykke mellom to personbiler, med to personer i den ene bilen og én i den andre. Mye tyder på at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt før kollisjonen inntraff, ifølge politiet.

– To personer er fraktet til Ullevål sykehus, en alvorlig skadd med ambulanse og en kritisk skadd med luftambulanse. Den tredje involverte er skadd og fraktet til legevakten, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Arne Norevik til Avisen Hadeland.

Riksveien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Rundt klokka 20.15 meldte politiet at veien er åpnet for ferdsel igjen.