100 dager til presidentvalget i USA

Om 100 dager skal USA velge sin president, i det som fortoner seg som et svært uvanlig presidentvalg som er tungt preget av koronapandemien. President Donald Trump gjør et forsøk på å bli gjenvalgt for fire nye år. Demokratene stiller trolig med tidligere visepresident Joe Biden som kandidat, og han leder klart på meningsmålingene.

Full runde i Eliteserien

Seks kamper spilles i Eliteserien i fotball for menn søndag. Toppoppgjøret mellom Bodø/Glimt og Molde sparkes i gang klokka 18, det gjør også kampene Start-Stabæk, Sandefjord-Mjøndalen, Viking-Sarpsborg 08 og Vålerenga-Strømsgodset, før Haugesund og Rosenborg avslutter runden klokka 20.30.

Siste serierunde i Premier League

Klokka 17.00 sparkes sesongens ti siste Premier League-kamper i gang i England. Høydepunktet er møtet mellom Leicester og Manchester United, der begge lag kjemper om den siste Champions League-plassen. Chelsea spiller også om Champions League, og møter Wolverhampton som spiller om Europa League, mens Tottenham som også konkurrerer om Europa League-plass møter Crystal Palace i andre enden av London. Watford og Aston Villa prøver å unngå nedrykk, og møter henholdsvis Arsenal og West Ham borte. Liverpool avslutter sesongen i nord og møter Newcastle.