Stor leteaksjon etter savnet seilbåt på vei fra Danmark

Ifølge Fædrelandsvennen skal mannskapet være i god form.

Redningsaksjonen ble igangsatt etter bekymringsmelding fra pårørende om at seilbåten, som gikk fra Danmark for noen dager siden, burde ha kommet fram til Stavanger eller Kristiansand, opplyser vakthavende redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen til NTB.

Dansk bistand



Dansk redningstjeneste var også koblet på i tillegg til fem redningsskøyter og et kystvaktskip.

Ved 13.30-tiden meldte Sørvest politidistrikt at seilbåten på rundt 25 fot var kommet til rette.

Vakthavende redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør opplyste tidligere lørdag formiddag til NTB at seilbåten gikk fra Danmark for et par dager siden.

– Men nå syns vi det har tatt så lang tid, og båten burde ha vært så nær land at vi kunne kommet i kontakt med den, sa Galta.

Gikk ut med etterlysning



Det var pårørende til en mann i 50-årene som er om bord i båten, som meldte bekymring. Det var i samråd med disse at HRS lørdag ettermiddag gikk ut med bilde av båten.

Hovedredningssentralen (HRS) ba folk som kan ha sett båten, kontakte politiet på 02800 eller ta kontakt med dem på telefonnummeret 51646000.