Norge har ikke et nasjonalt smittesporingssystem

Personer som tester positivt på koronaviruset er pålagt å gi beskjed til nærkontakter. Men det er ikke krav om at kommunene må samarbeide om å spore smitten.

– Smitten stopper ikke ved kommunegrensene, sier lederen for smittevernkontoret i Bergen, Egil Kaberuka-Nielsen til Bergens Tidende.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at det ikke finnes et nasjonalt system for smittesporing.

– Det er ingen garanti for at en kommune får beskjed, men vi har anbefalt at kommunene informerer hverandre, sier overlege Tone Bruun ved FHI.