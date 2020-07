Kjell Elvis har satt ny verdensrekord i Elvis-synging



52 år gamle Kjell Elvis har kontinuerlig sunget Elvis-sanger på Scotsman i Oslo siden torsdag morgen. Klokken 03.11 natt til lørdag satte han ny verdensrekord. Kjell Evis tangerte den 16 år gamle eksisterende rekorden da han passerte 43 minutter, 11 minutter og 11 sekunder med kontinuerlig framføring av Elvis-låter.

Målet til Kjell Elvis er å synge i 50 timer og 50 minutter, noe som betyr at han skal fortsette å synge fram til lørdag formiddag.

Kvinne funnet død på hotell i Ålesund

En kvinne ble fredag kveld funnet død på et hotell i sentrum av Ålesund. Politiet har startet etterforskning. Kvinnen i 60-årene ble funnet død i bunnen av en trapp på hotellet, melder Møre og Romsdal politidistrikt. Politiet ble varslet av hotellets ansatte.

Ingen er pågrepet eller siktet i saken, og det er for tidlig å si om det har skjedd noe kriminelt.

Mann stukket med kniv i Skien

En mann ble sent fredag kveld knivstukket i en leilighet i sentrum av Skien. Politiet har pågrepet to mistenkte i saken. Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 23.30 og rykket ut til en leilighet i sentrum av byen.

I leiligheten fant politiet en skadd mann som ble tatt vare på av ambulansepersonellet og deretter kjørt til sykehus. Skadeomfanget er ukjent. To personer er pågrepet.

Flypassasjerer slipper karantene

Et SAS-fly fra Alicante landet på Oslo lufthavn før midnatt. De 160 passasjerene slipper dermed å gå i karantene. Etter den opprinnelige planen skulle flyet fra Alicante lande på Gardermoen klokka 0.10 natt til lørdag – altså ti minutter etter at Spania går over i rød kategori, men flyet klarte å lande på flyplassen klokken 23.51.

Et Norwegian-fly fra Malaga hadde noe bedre tid på seg, men klarte også kappløpet med tiden og landet allerede klokken 23.37.

Kinas konsulat stengt

Det kinesiske konsulatet i Houston i Texas er blitt stengt, i tråd med ordren fra Trump-administrasjonen, bekrefter utenriksdepartementet i Washington. Lokale medier i Houston melder om at amerikanske tjenestemenn gikk inn i bygningen like etter at stengefristen utløp.

USA beordret konsulatet stengt, begrunnet med at ansatte blant annet fortalte kinesiske forskere hvilken type informasjon de skulle stjele fra en forskningsinstitusjon i Texas, hevder Washington. Kina har svart med å beordre det amerikanske konsulatet i Chengdu stengt. Personellet der blandet seg inn i Kinas indre anliggender, hevder Beijing.

Ny smitterekord i USA

For andre dag på rad har USA registrert over 70.000 nye koronasmittede i en 24-timersperiode. Med 73.795 nye tilfeller siste døgn har USA nå totalt 4,1 million påviste koronatilfeller.

Det viser en oversikt som Johns Hopkins-universitetet oppdaterer kontinuerlig. Oversikten viser også at det var 1.157 koronarelaterte dødsfall i USA siste døgn, noe som bringer det totale dødstallet til 145.324.

Flere påkjørt i Sverige

Flere personer ble skadd da de ble påkjørt av en drosje i sentrum av Borlänge i Sverige. Tre personer ble sendt til sykehus. En av dem er alvorlig skadd, opplyste politiet i natt.

Mannen som kjørte drosjen, antas å ha kjørt på folkemengden med vilje og han ble pågrepet på stedet, mistenkt for drapsforsøk.