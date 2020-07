Opera-selen har fått navn

– Vi kaller den Sivert. Det var noe vi fant på her inne. Alle oppdrag må ha et navn, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller at det har vært en særdeles travel kveld for politiet i hovedstaden.

– Vi kunne sikkert funnet på noe mer kreativt hvis vi hadde hatt mer tid, sier hun.

Fredag ettermiddag har folk strømmet til operahuset for å få et glimt av den lille selen, og vektere har vært nødt til å holde publikum unna for at den skulle få fred.

Ny teori

Politiet har også patruljert området i båt og sett etter moren til den lille selungen.

De første meldingene har gått ut på at Sivert savner sel-skap fra sin mor, og at det er henne han venter på. Men politiet jobber nå også ut ifra en annen teori.

– Hvis Sivert er av den selarten vi tror den er, er han trolig gammel nok til å klare seg selv. Da er det ikke nødvendigvis slik at han venter på moren, sier Sandnes.

Politiet antar at Sivert ble født i begynnelsen av juni.

Skremt av drage

Sent fredag kveld lå han ennå og slappet av på de hvite steinene på operahuset, og politiet har foreløpig valgt å avvente situasjonen. Rådet fra Viltnemnda har vært å la selungen få ro.

– Anbefalingen vi har fått er å la ham ligge. Hvis han ikke er borte etter tre døgn, eller hvis vi får indikasjoner på at han lider på noe vis, må vi gjøre noe. Foreløpig er han ganske rolig, ligger cirka 1–2 meter fra vannet, og virker veldig klar over at han kan komme seg raskt ut i vannet om han vil, sier Sandnes.

Hun viser til at Sivert var kjapt ute i vannet da en drage krasjlandet i nærheten av ham fredag kveld. Han kom senere tilbake og la seg på land.

Politiet mottok melding om hendelsen klokken 15.15 og ringte straks vektere for å ta seg av de mange nysgjerrige som hadde samlet seg i nærheten.