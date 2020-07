Dag to av Kjell Elvis' verdensrekordforsøk: – Sykt tungt

Kjell Elvis (52), eller Kjell Henning Bjørnestad som han egentlig heter, har satt seg et ambisiøst mål. Han vil sette ny Guinness verdensrekord i å maratonsynge Elvis-låter.

– Nå er jeg veldig sliten, men jeg er veldig motivert på å prøve å ta rekorden, forteller 52-åringen til ABC Nyheter fredag morgen.

Rekordforsøket foregår på baren The Scotsman midt i Karl Johans gate i Oslo, og det hele sendes også live på Kjell Elvis sin nettside.

Dagens rekord er på 43 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Den ble satt av tyske Thomas Gäthje i 2004.

I 2020 har Kjell Elvis et mål som ikke bare vil sikre ham plass i neste utgave av «Guinness rekordbok», men knuse den tidligere: hele femti timer sammenhengende Elvis-synging.

– Det var sykt tungt i natt. Jeg har hatt et par powernaps, to stykker på ti minutter og et kvarter, og det er alt jeg har hatt. Jeg synes egentlig det går bra, det er bare stemmen jeg kjørte litt for hardt med. Men jeg tror jeg skal klare det, sier en medtatt Kjell Elvis.

Forsøket startet klokken 8 torsdag morgen, og skal etter planen være ferdig klokken 11 lørdag formiddag.

– Sykt tungt i natt

I forkant av rekordforsøket fortalte Kjell Elvis til NTB at han «for all del ikke må gå for hardt ut».

Det ble ikke helt slik. 23 timer inn i forsøket er det en redusert Kjell Elvis som møter oss, etter en energifull første dag med gatesang, dansing og høy innlevelse.

– Angrer du på at du gikk litt hardt ut?

– Ja, altså… Det er fullt av folk og media, og folk skal sitte og høre på deg - da klarer du omtrent ikke la være, forteller Kjell Elvis, stadig smilende.

– Hvordan skal du bevare stemmen i 20 timer til?

– Det er bare å bruke den slik jeg gjør nå, forteller Kjell Elvis med lav og mørk røst.

– Jeg prøver å varme opp mellom slagene, tenke positivt og ikke bli redd, for da blir det enda verre. Også blir det masse varm te med honning og sitron.

– Mannen holder ut

Manageren til Kjell Elvis, Helge Johansen, forteller til NTB fredag morgen at han fortsatt er optimistisk til forsøket:

– Han har nå kommet seg gjennom natta og kort oppsummert: Elvis lever.

Han legger til at også han er bekymret for stemmen - men understreker:

– Mannen holder ut.

Parallellt med verdensrekordforsøket vil Kjell Elvis også samle inn penger til å bygge nytt sykehus for burmesiske flyktninger. 52-åringen har ikke fulgt med på hvor mye de har samlet inn så langt.

– Jeg vil ikke kikke før vi er ferdig. Jeg pleier å se på tallene på hvor mange som er besøkende. Hvis det er ti, tjue eller femti tusen så kan man regne at kanskje maksimalt fire eller fem prosent av dem betaler ett eller annet.