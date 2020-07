Mann (67) krever erstatning etter drapsanklage

Mannen går til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet, skriver Bergensavisen.

– Kravet er i hovedsak avslått av departementet. Min klient er uenig i avslaget. Saken har vært en stor belastning for ham, sier mannens advokat Kim Villanger.

67-åringen ble arrestert i oktober 2015, i forbindelse med et mistenkelig dødsfall etter at en 25 år gammel kvinne ble funnet død i mannens leilighet i Bergen. Mannen ble siktet for å ha lurt eller truet kvinnen til å ta en overdose heroin.

Mannen ble også siktet for sedelighetskriminalitet overfor en annen kvinne. Før statsadvokaten hadde tatt ut tiltale valgte politiet å løslate mannen, og begge siktelsene ble henlagt på bevisets stilling.

Søksmålet er berammet for Bergen tingrett i desember i år.