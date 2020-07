LOs sommerpatrulje: Flere lovbrudd mot unge ansatte

Sommerpatruljen intervjuet ansatte ved færre arbeidsplasser enn vanlig, blant annet fordi færre bedrifter har ansatt sommervikarer i år, skriver VG.

I 2019 var det 39,2 prosent av arbeidsplassene som brøt arbeidsmiljøloven, ifølge sommerpatruljen.

Blant annet har sommerpatruljen ikke kunnet oppsøke sykehjem og andre institusjoner, av frykt for å spre koronasmitte.

Det har vært en merkbar økning i andelen sommervikarer som forteller at de fikk for lite eller ingen pause i arbeidstiden, og mer enn én av ti melder at de ikke har fått vaktlistene 14 dager i forkant, slik loven krever. Få ansatte jobber overtid, men mange av dem som gjør det får ikke overtidstillegg.

– Mange av de vi besøker er kafeer og butikker som kanskje har vært nedstengt. Bedriftene er for forsiktige og tar derfor tilbake for lite folk, sier ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen i LO.

Det er imidlertid også flere positive endringer. Langt flere sommervikarer har hatt en arbeidskontrakt, og arbeidsgivere har vært flinke til å overholde grensen på antall timer ansatte under 18 år kan jobbe.