Ingen nye smittetilfeller i Bergen etter frykt for nytt utbrudd

– Resultatene er veldig positive for kommunen. Smitten ser ikke ut til å spre seg så raskt og så bredt som den gjorde i begynnelsen, og vi tenker det er mye takket være smitteverntiltak i samfunnet, sier fungerende etatsdirektør Merethe Brattetaule for Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Brattetaule peker på at tidspunktet for kontakt med smittede personer kan ha betydning.

– At smitteoppsporingen ikke har påvist nye smittede, kan også ha sammenheng med at smittsomheten av covid-19 avtar utover i sykdomsforløpet, og at de fleste kontaktene har vært etter at smittsomheten har avtatt, sier hun.

I forrige helg ble det påvist tre nye smittetilfeller i Bergen. 150 personer ble satt i karantene, og smittevernkontoret satte i gang med intensiv smittesporing.

– Vi har klart å holde høy kapasitet på testing, og regner nå med å ha dekket største deler av nettverket til de smittede, sier Brattetaule.