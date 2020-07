30 personer isolert etter ras på vei på Osterøy utenfor Bergen

– Vi venter på at en geolog skal komme og undersøke veien. Det er avgjørende for at vi skal kunne starte opprydning og klargjøring til å åpne. Den vil nok ikke bli åpnet før etter helgen, sier avdelingsleder Torstein Mehus på kommunalteknisk drift i Vaksdal kommune til Bergens Tidende.

Raset gikk litt før kl. 12 torsdag formiddag.

Av de isolerte er om lag halvparten fastboende og den andre halvparten hyttefolk. Ingen personer eller biler ble tatt i raset.