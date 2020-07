Fant blodige biler - stammet fra finger

På Twitter meldte Agder politidistrikt at de torsdag ettermiddag har fått inn meldinger om tre biler som er tilgriset med blod.

Bilene sto parkert ved Gjeving skole i Tvedestrand.

Politiet har rykket ut til stedet for å gjennomføre undersøkelser.

Ved 14:30-tiden opplyser politiet at saken regnes som oppklart. Politiet ble oppringt av en person som fortalte at blodet stammet fra hans finger.

– Han forklarer at blodet stammer fra et fall med påfølgende kutt i en finger. Han har fått behandling for skaden. Saken regnes som oppklart, skriver politiet på Twitter.