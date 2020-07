NRK beklager blemme under Sommerbilen: - Uvant situasjon

Seere som fulgte «Sommerbilen minutt for minutt» i går kveld reagerer på at en av gjestene ikke hadde på seg bilbeltene under sendingen fra Hardanger, skriver NRK selv.

Det som fikk seere til å reagere ekstra sterkt var altså at segmentet handlet om trafikksikkerhet - uten at gjesten Bjørn Lægreid, kjent fra «Vinterveiens helter» på National Geographic, hadde på seg belte.

Mange tok til Twitter for å utrykke sin misnøye. De ansvarlige for programmet ble gjort oppmerksomme på feilen under sendingen, og sier at de vil følge ekstra godt med i fremtiden.

Les også: Trigger står bak «Nødbryteren» for barnefamilier på ferie

- Vi beklager at gjesten ikke hadde på seg bilbelte under dagens sending. Både vi i programledelsen og gjesten vår vet at reglene er at man skal ha på seg bilbelte. Det var særlig beklagelig at dette foregikk mens temaet var trafikksikkerhet, sier prosjektleder for programmet, Kristin Ytre-Arne.

Les også: Schibsted-sjefen har brukt fem milliarder på under en uke: - Har blitt pushet av våre investorer

Bjørn Lægreid beklager seg også i saken, mens Ytre-Arne sier at ansvaret ligger hos NRK.

– Dette var en litt uvant situasjon. Gjesten vår er en mann av kjøtt og blod og glemte seg litt. Det er beklagelig, og vi burde hatt en bedre gjennomgang av rutinene, sier hun.

Les også: Sommerbilen danker ut Allsang på Grensen, men Kloppen slår dem begge

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)