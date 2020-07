Våpenhvile i Ukraina

En ny våpenhvile skal tre i kraft i konfliktområder i det østlige Ukraina fra mandag, opplyser det ukrainske presidentkontoret. Meldingen er også bekreftet av utsendinger fra Russland-vennlige separatister fra regionene Donetsk og Lugansk.

Over 20 forsøk på våpenhvile har brutt sammen ved tidligere anledninger.

Trump sender agenter

USAs president Donald Trump sier at han skal sende føderale agenter til Chicago og Albuquerque for å hjelpe med å bekjempe kriminalitet. Situasjonen i de to demokratstyrte byene er ute av kontroll, hevder han.

Presidenten anklager det han kaller det radikale venstre for å stå bak økende vold med skyting, drap og andre kriminelle handlinger, en påstand eksperter ikke stiller seg bak.

Ni nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 9.062 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på ni tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 24 tilfeller.

Flest smittede i California

California har nå flere New York og er nå delstaten med flest koronasmittede i USA. Økningen var på 12.807 smittede siste døgn. California har dermed 413.576 påviste smittetilfeller, rundt 4.700 høyere enn New York.

New York har imidlertid fortsatt USAs høyeste koronarelaterte dødstall med 25.068 døde. I California registrerte helsemyndighetene 115 koronarelaterte dødsfall siste døgn, noe som bringer det totale antallet til 7.870 dødsfall.

Gårdsbrann i Tretten

300 griser brant inne da en låve og en annen driftsbygning onsdag kveld brant ned til grunnen ved Tretten i Øyer i Gudbrandsdalen.

Om lag 200 griser ble reddet ut, men politiet opplyste natt til torsdag at mange av dem trolig også blir avlivet.

Brann ved Norcem i Brevik

Det oppsto brann i noen slanger med brennbart stoff ved sementfabrikken Norcem i Brevik i Porsgrunn. En sikkerhetsavstand på 300 meter ble opprettet.

Frykten var at brannen skulle antenne noen gassflasker ved fabrikken, men like etter klokken 1 ble det meldt at brannen ikke hadde spredt seg og at det var kontroll på stedet.