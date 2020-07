Flere hundre griser tapt i gårdsbrann i Tretten

Politiet fikk melding om låvebrannen i Musdalsvegen sørvest for Tretten klokka 21.06 onsdag kveld.

Brannen begynte i låven, som raskt ble overtent, og spredte seg så til ytterligere en driftsbygning.

– Begge låvene er tapt. Cirka 300 griser er brent inne, og cirka 200 griser ble reddet ut, opplyser politiet.

Flere av dyrene ble avlivet på stedet, og flere er fraktet bort for nødslakt.

– En veterinær vurderer tilstanden til grisene, og det er meget sannsynlig at flere av dyrene dessverre må avlives, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han forteller at naboer og andre raskt kom til stedet og bidro til å få ut dyrene da låven sto i full fyr. De hjalp også til med å flytte unna utstyr og legge til rette for brannvesenet, og både politiet og brannvesenet er fulle av lovord om innsatsen.

– Vi er et stort jordbruksdistrikt, men det er heldigvis sjelden at vi har slike store branner, sier Hoft.

Ingen personer ble skadd i brannen, men flere av dem som hjalp til med å redde ut grisene fikk tilsyn av helsepersonell på stedet, melder NRK.

Det var lenge fare for at brannen kunne spre seg til andre bygninger på gården, men en bolig og to andre bygg unnslapp flammene.

Brannvesenet holder vakt utover natten og morgenen for at ikke brannen skal blusse opp igjen.