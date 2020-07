Stoltenberg: – Viktig å stå opp for et åpent og tolerant samfunn

Stoltenberg, som var statsminister da angrepene rammet regjeringskvartalet og Utøya for ni år siden, mener det er viktig å markere dagen for å minnes og hedre de drepte og skadde, og dem som mistet sine aller kjæreste.

– Men det er også viktig for å hindre at det aldri skjer igjen. Vi har dessverre sett at de samme hatefulle holdningene som førte til angrepene 22. juli, har ført til angrep andre steder i verden, sier Stoltenberg, som blant annet trekker fram angrepene i Orlando i USA og Christchurch i New Zealand.

Imponert

For ett år siden opplevde Norge nok et angrep fra en høyreekstremist da Philip Manshaus drepte sin stesøster og gikk til væpnet angrep på en moské i Bærum.

– Det er viktig å stå opp mot hatet, slår Stoltenberg fast.

– Er vi flinke nok til å gjøre det?

– Jeg er egentlig imponert over hvordan Norge og andre land har stått opp mot terror. Vi har sagt tydelig fra om at vi ikke vil la oss skremme, men ha våre åpne og tolerante samfunn. Og det spiller en rolle. Det er viktig med politi og sikringstiltak, men det kan aldri beskytte oss mot ethvert terrorangrep. Så holdningene som skapes, er viktige.

– Fortsatt ondskap der ute

Samtidig florerer høyreekstremt tankegods på nettet. I sin trusselvurdering for 2020 sidestiller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselen fra høyreekstreme og ekstreme islamister. PST mener det er mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene.

– Derfor er dager som i dag viktige. Vi må se rasismen, se intoleransen. Men jeg ser veldig mye positivt i Norge, sier Stoltenberg, som viser til de store Black Lives Matter-demonstrasjonene tidligere i vår.

– Da sto veldig mange opp for mangfoldet. Men det er stadig ondskap der ute, og den må vi fortsette å bekjempe sier han.