Støre: Viktig å lese opp navnene

Støre var til stede under minnemarkeringen i regjeringskvartalet onsdag formiddag, på dagen ni år etter angrepene som tok livet av 77 mennesker.

– Den er gjenkjennelig fra år til år, og det gir en trygghet. Så selv i denne koronatiden kommer de viktige budskapene om samhold fram, sier Ap-lederen om markeringen.

Støre mener det fortsatt er viktig at navnene på ofrene leses opp. Han synes AUF-leder Ina Libak på en god måte satte ord på det ved å si at ofrene dør to ganger – også den gangen man slutter å nevne navnene.

(Saken fortsetter under)

F.v. Dag-Inge Ulstein, Nikolai Astrup og Jonas Gahr Støre er blant de frammøtte ved markeringen av at det er ni år siden siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ap-lederen understreker også at en del av dem som nå begynner i fjerdeklasse, ikke engang var født da angrepene skjedde – og at det derfor er viktig å fortelle om dem.

– Med tiden må vi sørge for at ingen skal kunne stille spørsmål ved om dette egentlig hendte, sier Støre.

Solberg: – Tungt

– Å markere denne dagen er alltid tungt, sa Solberg i sin tale. Men ordene kan hjelpe et stykke på veien, mener hun.

– Vi gjentar ordene «aldri mer» for å minne oss selv på løftet vi ga: At vi hver dag skal kjempe for de verdiene terroristen ville ramme. 22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt, understreket hun i talen, der hun også viste til angrepet i fjor der høyreekstreme Philip Manshaus drepte sin stesøster og gikk til angrep på en moské.

– Vi vet at hatytringer, konspirasjoner og fremmedfrykt lever i det norske samfunnet. Da er ordene vi bruker ekstra viktige, framholdt statsministeren.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre at historien gjentar seg. Da må vi fortelle om angrepene. Vi må diskutere. Og vi må debattere, sa Solberg.

Støttegruppe-leder: Vi glemmer dem aldri

I sin tale i regjeringskvartalet onsdag formiddag snakket Støttegruppe-leder Lisbeth Røyneland blant annet om det nye 22. juli-senteret i Teatergata i Oslo.

– Historien etter 22. juli er viktig å fortelle for ikke å glemme de vi mistet og som trøst for sorg og savn. Kunnskap, sammen med engasjement og empati, er vårt fremste forsvar mot hat og vold. Derfor er det så viktig å videreføre samtalen om 22. juli, sa Røyneland.

– Det er ingenting som er så sterkt som å høre vitner fortelle om opplevelsene fra 22. juli, både i senteret og i Hegnhuset på Utøya, fortsatte hun.