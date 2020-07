Coronapandemien har begrenset LOs sommerpatrulje

Blant annet har patruljen ikke kunnet gå inn på sykehjem og andre institusjoner der folk bor, for å være sikre på at de ikke bidrar til coronasmitte.

– Det har også vært mindre deltakelse. Vi vil ikke tvinge folk til å gå dersom de føler fare for å bli smittet selv, sier ungdomsrådsgiver Bjarne Lagensen i LO til NTB. Han er leder for sommerpatruljen.

Patruljen oppsøkte norske bedrifter i siste uke i juni og de to første ukene i juli. Lagensen understreker at det ikke har vært smitte innad i sommerpatruljen, og at de har hatt god kontroll på de ulike parene som oppsøker bedriftene.

– Vi har hatt mye strengere smitteverntiltak enn FHIs retningslinjer anbefalte på det tidspunktet, sier han.

Telefonsamtaler



Blant annet har patruljen i år gjennomført telefonintervjuer i mange tilfeller, framfor å oppsøke sommervikarer på arbeidsplasser. I tillegg har man samlet inn svar fra sommervikarene digitalt, framfor på skjemaer på papir.

– Det er klart at den gode samtalen er best når vi kan sitte sammen med folk. Vi er der for å skape trygghet for unge arbeidstakere, og det blir lettere når man møter dem ansikt til ansikt, sier Lagensen.

Han forteller at hovedinntrykket først og fremst er at det er langt færre sommervikarer enn normalt.

– Det skjer veldig mye oftere enn vanlig at bedrifter melder at de ikke har sommervikarer, sier Lagensen.

Færre brudd på LOs retningslinjer



Foreløpig har ikke LO gjennomgått tallene nasjonalt. Til iTromsø forteller imidlertid faglig ungdomssekretær Markus Gabrielsen i LO Troms og Finnmark at andelen brudd på LOs retningslinjer har falt i Tromsø, og de antar at dette skyldes viruspandemien.

– Det har ført til at vi ikke har kunnet gjort like mange besøk som under et normalår, så det er nok større usikkerhet til om statistikken er helt representativ, sier Gabrielsen til avisa.

Vanligvis melder rundt 50 prosent av de spurte arbeidstakerne i Tromsø om brudd på retningslinjene, mens i år er det rundt 37,7 prosent. Rundt 18 prosent har ikke fått tilstrekkelig informasjon om verneombud på arbeidsplassen, mens 14,5 prosent ikke har fått vaktlister i tide.