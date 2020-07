Politiet mistenker lastebilbrann i Lørenskog er påsatt

Beboere så to personer løpe fra stedet like før brannen ble oppdaget. Politihelikopteret blir brukt i søket etter dem, opplyser Øst politidistrikt.

– Vi tror brannen muligens er påsatt, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til VG.

Brannen i lastebilen på Kurland ble meldt klokken 3.25, og et kvarter senere meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

Det var en stund fare for at brannen kunne spre seg til hus i nærheten, og to boliger ble evakuert.

– En enebolig er anslagsvis to meter unna lastebilen som brenner. Fire stykker er evakuert fra én adresse, mens alle beboerne i et hus nummer to også er evakuert, sa Skaftnes til avisen.