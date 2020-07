– Det var tøft å se Ole Kristian Furuseth bære sin kanskje beste venn gjennom mange, mange år i alpinbakken ut kirken av. Det er mange minner som kommer opp i hodet. Man begynner å tenke tilbake på alt man har vært igjennom, sa Aamodt etter bisettelsen.

Alpinisten kommer til å savne flere sider ved sin venn og kollega.

– Det er jo idrettsmannen og den kjappe replikken. Han var lagspilleren man trenger i et lag, en som skaper god stemning rundt alle måltidene.

Det siste minnet Aamodt har med lagkompisen omhandlet en felles gleden over engelsk fotball.

– Han var Manchester United-fan og jeg var Liverpool-fan, og vi satt sammen under en middag, det var vel i 2012. Det var snakk om at United skulle vinne serien, og så scoret City to ganger på overtid. Det eneste jeg hadde som Liverpool-supporter den gang var skadefro over at United ikke vant, sa Aamodt og fortsatte:

– Det aller siste minne er fra 26. juni. Da skrev han en melding om at han hadde sjekket ut (fra sykehuset), han trodde han skulle bli bra, og akkurat den dagen vant Liverpool ligaen for første gang på 30 år. Så sa jeg at han ble frisk fordi Liverpool vant serien. Og den siste tekstmeldingen jeg fikk da, i typisk Finken-ånd, var: «Fuck it … men, gratulerer».

Jansrud: – Vi forsøker å opprettholde arven fra Finken hver eneste dag

Kjetil Jansrud er en av de norske alpinistene som tok arven opp etter avdøde Finn Christian Jagge.

Tirsdag var han en av mange idrettsvenner som tok farvel med Jagge.

– Det var sterkt. Det er ikke så mye mer så enn det, sa Kjetil Jansrud til den frammøtte pressen etter bisettelsen ved Nordstrand kirke.

Han kunne fortelle at Finken har hatt en veldig stor betydning for hans egen karriere.

Kjetil Jansrud var med i bisettelsen av Finn Christian Jagge ved Nordstrand kirke i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det har hatt alt av betydning. Vi hadde en liten minnestund i alpinfamilien mandag. Da hørte jeg den nydelige 90-årgangen som snakket om Finken og som tidlig satte standarden. Jeg var litt for ung til å være på landslaget sammen med Finn Christian, men vi har fått en ærefull arv som vi prøver å opprettholde hver eneste dag, sa Jansrud.

– Det var veldig fint å høre hvordan det var da han var ung og virkelig dro i gang det som vi kaller «The Attacking Vikings» og det vi står for.

– Jeg vil minnes ham som en snill og hyggelig person. Jeg er såpass ung at jeg hadde ham på plakater på rommet og opplevde dessuten Finken-cup. Det sier litt om ham og hans engasjement, sa 33-åringen.

Burre: – Den gode latteren, den sitter i kroppen ennå

Hans Petter «Burre» Buraas minnes en Jagge full av latter og gode råd.

– Han betydde veldig mye for meg, for han var jo en rollefigur fra tidlig alder i BSK og en person vi så veldig høyt opp til. Selv om han ofte kjørte ut, så var han den vi virkelig så opp til, sa Buraas etter bisettelsen.

«Burre» ser tilbake på gode minner med vennen sin både på laget og utenom.

– Han ble jo en liten fadder for meg da jeg kom inn på laget. Han ga meg gode råd, som jeg har vært kjempetakknemlig for i all tid. Jeg hadde faktisk en ferie med han for noen få år tilbake på sidelinjen av alpinmiljøet, som jeg er veldig glad at jeg fikk.

Det var spesielt et særtrekk ved Jagge «Burre» aldri glemmer.

– Det var den gode latteren han alltid hadde. Den sitter i kroppen ennå. Han hadde alltid en sånn brå utbrytende latter, som var helt rå å høre på. Det tror jeg alltid er det jeg kommer til å tenke på.

Hans Petter Buraas vant i likhet med Jagge også OL-gull i slalåm. Burre vant i Nagano i 1998.