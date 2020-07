AUF i dialogmøte med Al Noor-moskeen



Dialogmøte mellom AUF-leder Ina Libak og en representant fra Al Noor-moskeen i Bærum kl. 11 i 22. juli-senteret.

Onsdag er det ni år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Al Noor-moskeen ble i august i fjor utsatt for et terrorforsøk.

Omar al-Bashir for retten i Sudan

Sudans avsatte president Omar al-Bashir stilles for retten i forbindelse med militærkuppet der han tok makten i 1989. Bashir ble avsatt etter et folkeopprør i fjor. I desember ble han dømt til to års frihetsberøvelse for korrupsjon.

De nåværende myndighetene i Sudan har også sagt at Bashir skal utleveres til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Her er den tidligere presidenten tiltalt for krigsforbrytelser i Darfur-regionen.

AU diskuterer omstridt etiopisk dam

Den afrikanske unionen skal diskutere Etiopias omstridte gigantdam i Nilen, som ifølge Egypt og Sudan vil forårsake vannmangel og få dramatiske følger.

Byggingen har forårsaket uenighet siden den startet i 2011, og i midten av juli brøt forhandlingsrunden om dammen sammen. Etiopia blir anklaget for å ha startet fyllingen av dammen, noe landet avviser.

Finn Christian Jagge bisettes



Alpinprofilen Finn Christian Jagge bisettes fra Nordstrand kirke. Jagge gikk bort 8. juli etter akutt sykdom. Den tidligere toppalpinisten ble 54 år gammel.

Jagge var i en årrekke en av verdens beste alpinister. I 1992 tok han OL-gull i slalåm under vinterlekene i Albertville.