USAs marinekorps vil sende flere soldater til Norge under øvelser

Major Adrian Rankine-Galloway ved korpsets europakommando sier til Klassekampen at USAs forpliktelser til Norge står fast.

– Vi vil fortsette å utvikle vårt sterke sikkerhetssamarbeid med Norge, sier han til avisen.

Han legger til at den amerikanske deltakelsen ved norske øvelser vil øke, mens den kontinuerlige tilstedeværelsen blir mer dynamisk.

– Vi forventer å sende om lag 400 marinesoldater til Norge mot slutten av høsten i år og rundt 1.000 marinesoldater tidlig i 2021, sier han.

Endringsplanen for det amerikanske marinekorpset går under navnet «Force Design 2030». Endringene skjer som følge av at marinekorpset i fremtiden vil innrette seg som en maritim styrke og ikke lenger prioritere landstrid.

Mer spesifikt vil korpset ta sikte på å løse militære oppdrag i Sør-Kinahavet, skriver Klassekampen. Endringene innebærer blant annet at styrken vil kvitte seg med stridsvogner og store deler av feltutstyr. I tillegg skal antall soldater kuttes med 12.000.