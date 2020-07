To omkom da nederlandsk NH90-helikopter styrtet – Norge holder sine helikoptre i lufta

– På nåværende tidspunkt får dette ingen konsekvenser, og de er i drift som normalt, sier kommunikasjonssjef oberstløytnant Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret om NH90-helikoptrene.

Hun legger til at Luftforsvaret er i løpende dialog med alle land som bruker helikopteret, og andre typer fly og helikoptre som Norge bruker.

Søndag styrtet et NH90-helikopter som tilhørte det nederlandske forsvaret nær øya Aruba i Det karibiske hav. Nederlands forsvarsdepartementet bekreftet mandag at pilot Christine Martens (34) og taktisk koordinator Ewin Warnies (33) døde, mens de to andre besetningsmedlemmene overlevde og ikke er alvorlig skadd.

Årsaken til styrten er så langt ukjent. De nederlandske NH90-helikoptrene er foreløpig satt på bakken.

Norge mottok sitt første NH90-helikopter i slutten av 2011 etter flere års forsinkelser. Først i 2018 ble det første helikopteret med full operativ kapasitet levert. Samme år konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

I tillegg har det vært problemer med driften av NH90-helikoptrene. Innfasingen har gått treigt, og i oktober 2019 ble de satt på bakken i to uker for å rette opp avvik. I februar ba avtroppende kystvaktsjef Ottar Haugen Stortinget om å skrote helikoptrene.